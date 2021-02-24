Украинская учительница стоя на парте рассказала школьникам о Майдане

Киев, 24 февраля. Учительница одного из лицеев в Ровенской области забралась на парту, чтобы рассказать ученикам о революции. Неадекватное поведение преподавателя попало на видео.

Школьный преподаватель в камуфляжном платье делилась знаниями о Майдане. Девятиклассники сняли фрагмент урока на видео и распространили в Сети. Учительница, стоя на парте, объясняла ученикам тему занятия.

«Мы же говорим о революции», — отметила учительница.

Выступление педагога могло посвящаться событиям 2014 года. Пользователи Сети бурно отреагировали на видео. Некоторые назвали поведение преподавателя недопустимым. Другие признались, что хотели бы лично посетить такой урок.

Экс-депутат Рады Надежда Савченко спрогнозировала Украине очередной майдан. По ее мнению, страну ждет не один раскол.