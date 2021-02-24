Новосибирские следователи завели дело после группового избиения школьника

Новосибирск, 24 февраля. СК разбирается в обстоятельствах избиения 12-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драка между подростками произошла на Широкой улице в Новосибирске днем 21 февраля. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Медики предварительно диагностировали ему перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и другие повреждения.

Ребенок в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Требуются дополнительные исследования. Следственный комитет устанавливает обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что юные хулиганы напали на мальчика и потребовали снять брекеты. Установлено, что было шесть нападавших.