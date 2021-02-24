Сын Авербуха показал, как веселится с отцом и молодой мачехой Арзамасовой

Москва, 24 февраля. Сын фигуриста и продюсера собственного ледового шоу Ильи Авербуха Мартин показал, как весело проводит время с отцом и его женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

На своей странице в Instagram 16-летний наследник спортсмена выложил видео, на котором он вместе с отцом и молодой мачехой едет в машине. Авербух-старший на кадрах сидит за рулем, а Арзамасова расположилась на переднем сидении рядом с мужем. Все семейство слушает музыку и подпевает хиту Виктора Салтыкова «Белая ночь».

«Настроение вечера. Самая снежная зима, которую я помню!!! Классно провели время вчера!» — поделился эмоциями сын Ильи Авербуха.

Матерью юноши является фигуристка Ирина Лобачева, с которой Авербух был в браке с 1995 по 2007 год. После развода родителей Мартин живет с отцом.

На звезде «Папиных дочек» Елизавете Арзамасовой 47-летний продюсер ледового шоу женился в декабре прошлого года. Многие осудили пару из-за большой разницы в возрасте, ведь актриса на 22 года моложе своего супруга. Мартин при этом положительно отнесся к выбору отца и пожелал ему счастья с новой женой.

Свадьба Арзамасовой и Авербуха прошла довольно скромно — супруги не стали устраивать пышных торжеств. На церемонию актриса надела голубое платье с открытыми плечами. Недавно она объяснила, почему выбрала такой наряд.