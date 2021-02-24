ВСУ разместили военную технику в жилых районах Донбасса

Луганск, 24 февраля. Украинские военнослужащие вошли в населенный пункт Новозвановка, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

В населенном пункте зафиксировано нахождение трех боевых бронированных машин ВСУ. Техника находится непосредственно в жилом районе. Как уточнили в Управлении Народной милиции ЛНР, Новозвановка находится в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады.

Вооруженные силы Украины, введя бронетехнику в населенный пункт, грубо нарушили третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, накануне, 23 февраля, пятеро украинских военнослужащих пострадали в результате подрыва взрывного устройства во время учебных мероприятий по оборудованию позиций в Луганской области. Взрыв прогремел на позициях 92-й бригады ВСУ в районе Попасной.