Здесь учат побеждать. Альгис Микульскис о визите замминистра обороны РФ в НВВКУ

В преддверии 23 февраля заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин в сопровождении членов Общественного совета при МО РФ посетил Новосибирское высшее военное командное училище. В ходе визита замглавы военного ведомства проверил, как идет подготовка курсантов к Международным армейским играм и принял участие в торжественном собрании, посвященном главному воинскому празднику страны. Подробности — в материале специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Новосибирское высшее военное командное училище было основано в 1967 году и поначалу специализировалось на подготовке армейских политработников. Однако, перемены, произошедшие в стране, коснулись и его — теперь здесь готовят не замполитов, а профессионалов глубинной и войсковой разведки. Причем, занятия с будущей элитой вооруженных сил ведутся практически круглосуточно, не взирая на погодные условия.

Вот и 20 февраля температура воздуха на полигоне «Кольцово» была минус 23 градуса, но курсанты не унывали — боевая учеба шла полным ходом.

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин прибыл с визитом в сибирский военный вуз накануне главного армейского праздника. Целью визита высокого гостя из Москвы была инспекция учебного процесса, возложение цветов к мемориалу, посвященному выпускникам училища — Героям Советского Союза и России. А также участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню защитника Отечества, где Александр Фомин вручил наиболее отличившимся преподавателям и курсантам государственные и ведомственные награды.

«Я имею честь быть куратором и наставником Новосибирского высшего военного командного училища. Это училище действительно является кузницей настоящих военных профессионалов. Молодые офицеры, выпускники училища получают блестящую военную и иную разнообразную подготовку. Они принимали участие во многих конфликтах в разных уголках земного шара, но, где бы они ни были, они всегда проявляли честь, мужество, доблесть и отвагу», — сказал Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ.

Стоит заметить, что заместитель министра прибыл в Новосибирск в сопровождении не только военных, но и членов Общественного совета при Министерстве обороны во главе с его председателем Павлом Гусевым, который и рассказал о функциях возглавляемой им структуры.

«Общественный совет — это представители гражданского общества, которые не контролируют армию, которые не «ревизуют» армию, которые не смотрят, сколько потрачено денег, которые не смотрят, сколько нового вооружения или старого, хорошо стреляют солдаты или плохо — это не наше дело! Поэтому, для нас очень важно, когда мы приезжаем в вооруженные силы, мы не идем смотреть сколько там автоматов. Мы идем в семьи и задаем вопросы: «Скажите пожалуйста, что у вас с жилищным вопросом? Скажите пожалуйста, что у вас сегодня с детьми? Ходят ли они в детские сады? Ходят ли они в школу? Есть ли возможность получать дополнительное образование? Есть ли возможность посещать какие-либо кружки или нет?» — говорит Павел Гусев, председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Подводя же итоги визита, можно сказать следующее: военное училище, выпустившее за время своего существования свыше 19 тысяч офицеров, продолжает работу, направленную на обеспечение безопасности России и тех, кто носит на рукаве его шеврон, учат только побеждать.