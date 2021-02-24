Банги, 24 февраля. Национальная армия ЦАР освободила от боевиков город Босангоа в префектуре Уам. Об этом сообщил премьер-министр республики Фирмен Нгребада.

«Порядок будет восстановлен в Босангоа и во всей префектуре Уам. Никогда больше бандиты не будут нарушать покой населения в этой части страны», — написал Нгребада.

Освобождение Босангоа играет важную роль в борьбе с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Именно в этот город бежал из Банги бывший глава ЦАР Франсуа Бозизе, когда Конституционный суд отклонил его кандидатуру для участия в декабрьских выборах президента.

Там он проводил встречи с избирателями и главами бандитских группировок, вошедших в состав CPC. Именно в Босангоа в начале декабря приезжали на переговоры с задумавшим новый госпереворот экс-президентом председатель Экономического сообщества стран Центральной Африки Жильберто да Пьедаде Вериссимо и представитель Генерального секретаря ООН в ЦАР Франсуа Лунсени Фолл.

Для вооруженных сил республики освобождение Босангоа имеет не меньшее символическое значение, чем недавнее восстановление контроля над трассой Банги – Белоко, по которой в столицу ЦАР движутся грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости.