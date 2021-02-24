Плющенко мотивирует своих учеников денежными премиями

Москва, 24 февраля. Десятикратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о распространенной в его спортивной школе практике поощрения учеников.
Юные фигуристы привыкли работать по четко выстроенной системе мотивации. Они не рассчитывают лишь на спортивный дух в стремлении победить на соревнованиях. Евгений Плющенко выделяет наиболее талантливых и перспективных фигуристов, выдавая им денежные премии для стимула стать первыми.
За выполнение сложного тулупа ученик Плющенко может получить премию в размере от пяти до 30 тысяч рублей. Денежные поощрения спортсменам не выплачиваются регулярно: на них можно рассчитывать лишь при дебюте или накануне участия в волнительных соревнованиях.
«Не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей», — рассказал заслуженный мастер спорта России в интервью для Tatler.
Евгений Плющенко женат на музыкальном продюсере Яне Рудковской с 2009 года. В браке у них родился сын Саша, который пошел по стопам отца и занялся фигурным катанием. Осенью 2019 года суррогатная мать подарила паре второго сына Арсения.