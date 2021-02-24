Плющенко мотивирует своих учеников денежными премиями

Москва, 24 февраля. Десятикратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о распространенной в его спортивной школе практике поощрения учеников.

Юные фигуристы привыкли работать по четко выстроенной системе мотивации. Они не рассчитывают лишь на спортивный дух в стремлении победить на соревнованиях. Евгений Плющенко выделяет наиболее талантливых и перспективных фигуристов, выдавая им денежные премии для стимула стать первыми.

За выполнение сложного тулупа ученик Плющенко может получить премию в размере от пяти до 30 тысяч рублей. Денежные поощрения спортсменам не выплачиваются регулярно: на них можно рассчитывать лишь при дебюте или накануне участия в волнительных соревнованиях.