Футболист Квинси Промес вернулся в московский «Спартак»

Москва, 24 февраля. Футболист Квинси Промес готов заключить контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Нидерландский спортсмен вернулся в Россию.

Спортсмен уже играл за «Спартак» в 2014–2018 году на позиции нападающего. Трансфер из амстердамского «Аякса» обошелся в 8,5 миллиона евро с возможностью увеличения суммы до 11 миллионов за счет всевозможных бонусов. Информацию о переходе спортсмена подтвердили на официальном аккаунте ФК «Аякс» в Instagram.

Ранее стало известно об еще одном трансфере московского клуба, россиянин Александр Кокорин покинул клуб красно-белых. Теперь спортсмен будет выступать за итальянский клуб «Фиорентина».