Мощный буран едва не погубил сотню людей на границе РФ и Казахстана

Оренбург, 24 февраля. Более ста человек оказались в снежном плену на российской дороге из-за мощного бурана в районе Оренбургской области и Казахстана, сообщили в Межнациональном информационном центре.

По предварительным данным, около 40 автомобилей с людьми провели 20 часов на заметенной снегом дороге. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, сугробы достигали высоты примерно в два человеческих роста.

Жители Челябинской области также не смогли выбраться с трасс из-за мощного бурана, сообщало Федеральное агентство новостей. Несмотря на сложные условия, сотрудникам МЧС удалось вызволить из снежных заторов 315 человек. Большую часть из них доставили в пункты временного размещения. В общей сложности они спасли 1154 человека.