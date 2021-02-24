Годовалого ребенка оставили замерзать в сугробе под Кировом

Киров, 24 февраля. В Кировской области замерзшего ребенка нашли в сугробе живым. Прохожий спас его от смерти.

Грудного малыша обнаружили в микрорайоне Лянгасово, пишет газета «Кировская правда». Сообщение об инциденте появилось в соцсети «ВКонтакте». Автор поста написал, что ребенок плакал от холода, это заметил проходящий мимо мужчина.

Местный житель забрал пострадавшего к себе домой, где малыш согрелся и уснул. Семья заявила в полицию о найденном ребенке. Грудничка доставили в больницу. О том, какие травмы получил ребенок, не уточняется.

Позже пост из соцсетей удалили. Однако полиция подтвердила факт происшествия. Правоохранителям удалось установить личность горе-матери, оставившей ребенка замерзать в снегу. Вероятно, женщину привлекут к ответственности.

Похожий случай произошел в Новой Москве. Там мать бросила своих детей в лесу. Женщина раздела малышей и оставила их замерзать.