Выходец из Ирака арестован в Берлине за вербовку в ИГИЛ

Берлин, 24 февраля. Суд приговорил главного вербовщика ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Германии Абу Валаа к десяти годам и пяти месяцам тюрьмы.

Правоохранители признали иракского гражданина виновным в вербовке молодых людей в ряды террористической организации и проповедничестве ненависти. Еще трое мужчин также были осуждены за подстрекательство немцев к радикальной борьбе. О резонансных арестах в Берлине сообщает Welt.

По информации сотрудников полиции, 37-летний задержанный является руководителем германской террористической группировки Исламского государства1. Особо активную деятельность по вербовке новых членов организации мужчина вел в Руре и Нижней Саксонии. Отмечается, что после словесной обработки неустойчивых молодых людей принимали в ряды боевиков и отправляли в районы настоящих боевых действий. Трое соучастников Абу Валаа отправятся в места лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Валаа был имамом мечети ныне запрещенной ассоциации немецкоязычного Исламского округа Хильдесхайм. Один из его арестованных соратников использовал свою квартиру в Дортмунде в качестве молитвенного центра и там же приютил исламиста Аниса Амри, который в 2016 году совершил теракт в немецкой столице. Тогда погибли 12 человек из числа мирного населения, а распутать дело до конца удалось лишь сейчас.

Согласно данным правоохранительных органов, федеральная прокуратура потребовала 11,5 лет в качестве наказания для иракца, а для остальных его сподвижников — от четырех с половиной до десяти лет. Сторона защиты террористов, напротив, настаивала на более мягких сроках, а в ряде случаев и вовсе на оправдательном приговоре.

Впрочем, деятельность подпольной ячейки ИГИЛ1 в Германии не оставалась незамеченной. Так, в Дортмунде регулярно бывал агент Государственного криминального управления Северного Рейна-Вестфалии, который буквально шел по пятам за боевиками. Его разведданные направлялись непосредственно в федеральную прокуратуру, однако развития не получили. Вместо этого органы госбезопасности ФРГ опирались на свидетельские показания молодого человека из Гельзенкирхена, который когда-то попал в исламистские круги, но затем отвернулся от ИГИЛ и стал сотрудничать с властями. Однако защитники арестованных террористов не признают авторитет этого свидетеля, считая его показания недостаточными, а обвинения необоснованными.

1 Организация запрещена на территории РФ.