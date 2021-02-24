Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Египте

Каир, 24 февраля. Египет стал очередной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Отечественный препарат одобрило управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority). Об этом сообщил глава Центрального управления биологических и инновационных продуктов Египетского управления по лекарственным средствам Махмуд Ясс.

«23 февраля власти санкционировали экстренное использование вакцин «Спутник V» и привезенной из Южной Кореи AstraZeneca, после того как они прошли необходимое лабораторное тестирование», — заявил он.

Таким образом Египет стал 35-м государством в мире, одобрившим применение «Спутника V». Сейчас в стране занимаются изучением и оценкой других вакцин.

Произведенная в России вакцина от COVID-19 стала экспортным хитом, считают швейцарские журналисты. Они указали на подтвержденную эффективность препарата и его доступность.