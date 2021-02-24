Американские СМИ назвали МиГ-29 одним из лучших истребителей времен СССР

Вашингтон, 24 февраля. Советский истребитель МиГ-29, поступивший на вооружение в 1982 году, признан одним из лучших самолетов. Он был создан для противодействия американским F-16 и F-15.

Самолет МиГ-29 являлся чудом инженерной мысли: его летные характеристики и маневренность были непревзойденными долгое время, пишет издание Military Watch. Обозреватели отметили, что советское воздушное судно является «одним из лучших истребителей».

Кроме того, МиГ-29 был самым дешевым из серийных советских истребителей. Базовый вариант самолета был выпущен в количестве около 1000 единиц, из них 700 использовались в советских ВВС. МиГ-29 экспортировался в десятки стран мира и остается на вооружении многих из них после небольшой модернизации.

Позже конструкторы создали новую версию самолета — МиГ-20С. Истребитель получил радиолокационную станцию (РЛС) Н019М, которая позволяет пилоту работать без поддержки с земли. Конструкторы создали новую систему управления, которая улучшила консоль, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы Л-203БЕ «Гардения».

Новый МиГ-29С получил возможность отслеживать одновременно до десяти целей. Пакет модернизации МиГ-29СМТ позволил довести сотни советских истребителей по всему миру до современного уровня. Топливные баки были увеличены, благодаря чему возрос и показатель дальности полета — до 2,1 тысячи километров. Топливную нагрузку, которая существенно увеличилась, компенсировали новые двигатели РД-33.

Самолет также получил систему лазерного наведения для повышения точности ударов по наземным целям. Современный МиГ-29М считается истребителем поколения «4+», который закрыл разрыв между базовым МиГ-29А и МиГ-35 поколения «4++».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Индия намерена закупить российские самолеты МиГ-35.