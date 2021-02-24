Собственник имеет право распоряжаться своим имуществом по личному усмотрению. Он может подарить его, продать, завещать близким или совершенно посторонним людям. Между родственниками обычно заключают договор дарения или оформляют завещание, предполагая, что имущество обязательно перейдет в руки того человека, которому оно «адресовано». Однако на практике так происходит не всегда.

Чем отличается дарственная от завещания? Каковы нюансы каждого документа? Что выгоднее и надежнее оформить в этом году? И какой из документов невозможно оспорить? На эти вопросы журналисту ФАН ответила адвокат Дарья Морозова.

Что лучше — дарственная или завещание

Оба документа подразумевают, что имущество, о котором идет речь, будет передано конкретному человеку. При этом условия его передачи различаются.

Завещание

Завещание подразумевает распоряжение имуществом, а также правами и долгами на случай смерти завещателя. Например, у бабушки есть квартира, и она хочет, чтобы после ее смерти жилье досталось внучке. Она может написать завещание и указать внучку единственной получательницей наследства. Документ вступает в силу не сразу в момент подписания, а только после смерти наследодателя. Бабушка так и остается единственной владелицей квартиры до своих последних дней и продолжает спокойно в ней жить. Когда бабушки не станет, ее воля будет исполнена в установленный законом срок.

«Когда есть завещание, неважно, что именно о распределении наследства написано в законе, — отмечает адвокат Дарья Морозова. — Его разделят именно так, как захотел наследодатель».

Дарственная

Этот документ составляют, когда хотят, чтобы имущество перешло к одаряемому здесь и сейчас. Например, у бабушки есть две квартиры, и она хочет подарить одну внучке, чтобы та могла уже сегодня пользоваться жилплощадью. В этом случае нужно составить договор дарения, который подписывают обе стороны: и тот, кто дарит, и тот, кто получает подарок. Этот договор нужно зарегистрировать в Росреестре, и с момента регистрации права на имущество переходят к одаряемому.

Если бабушка подарит свою единственную квартиру внучке, она потеряет право владеть и распоряжаться недвижимостью. Дальнейшая ее спокойная жизнь в этой квартире возможна только при согласии на то внучки, но без всяких юридических оснований.

Разница между дарственной и завещанием

«По сути, оба документа выполняют единственную функцию, — уточняет Дарья Морозова. — Она заключается в юридически обоснованной и законной передаче имущества в собственность другого лица. Но на практике часто возникают вопросы и нюансы, которые нужно учитывать».

1. Момент перехода права собственности

Как уже было отмечено, в случае дарения он приходится на момент регистрации договора. Кроме того, сам факт дарения должен быть безвозмездным, то есть даритель не должен требовать от одаряемого ничего взамен.

Завещание тоже безвозмездно по сути, однако собственник остается со своим имуществом до конца своих дней, что для него куда надежнее, чем полагаться на волю родственников.

2. Наличие подписи

Дарственная — это договор, в которой даритель выражает свое право передать имущество и закрепляет его своей подписью. А одаряемый принимает дар, в подтверждение чего тоже ставит свою подпись. В завещании подпись только одна — завещателя. От человека, которому предназначено имущество, в момент составления документа согласия не требуется.

3. Возможность изменения решения

Если говорить о том, что надежнее, — дарственная или завещание, — то договор дарения выглядит более убедительным. Дело в том, что после его составления и подписания даритель теряет права как на имущество, так и на внесение изменений в сам договор. По сути, это финальная точка в его праве собственности: после подписания договора никаких решений в отношении имущества он принимать уже не может.

Если же речь идет о завещании, то его можно менять бесчисленное количество раз. Сегодня бабушка хочет передать квартиру внучке и пишет документ в ее пользу. Завтра они с внучкой поссорились, и бабушка решила отписать жилье внуку. Она имеет полное право это сделать, и ее первое завещание потеряет силу после подписания второго.

4. Возможность оспорить в суде

Что касается вопроса, что нельзя оспорить в суде — дарственную или завещание, — то тут первый документ вновь более надежен. Конечно, родственники могут обратиться в суд после смерти собственника имущества и потребовать, чтобы суд расторг договор дарения. Однако, как показывает практика, обычно эти требования ни к чему не приводят. А вот оспорить завещание шансов куда больше, и с такими исками в суды обращаются чаще.

Только учитывая все эти нюансы, собственник может решить, что оформить: дарственную или завещание. При этом не последнее значение имеет и ценовой вопрос.

Дарственная или завещание — что дешевле и выгоднее

«Если дарственная оформляется на близких родственников, никакие налоги не взимаются, — комментирует адвокат Дарья Морозова. — Речь идет о дарении детям, родителям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам. Но, если документ оформляется на посторонних лиц, например, на знакомого или приятеля, ему придется заплатить налог. Ставка составляет 13%, так как в данном случае предполагается получение дохода физическим лицом».

Для дарения не нужно привлекать нотариуса, что удешевляет саму процедуру оформления. Если квартира принадлежит бабушке целиком, она может спокойно подарить ее внучке, просто составив договор дарения и зарегистрировав его. При этом потребуется оплатить лишь государственную пошлину за регистрацию.

Если же составлять завещание, процедура оформления может оказаться несколько дороже. Составляют и подтверждают завещание всегда у нотариуса, потребуется оплатить его услуги. Средняя стоимость этой услуги в России — 2000 рублей.

Для наследников вступление в наследство всегда требует уплаты налога. Его размер зависит от очереди наследования. Первая очередь, то есть дети и супруги, платят 0,3% от стоимости имущества, для всех остальных ставка в два раза выше и составляет 0,6%.

Переоформление документов тоже потребует финансовых вложений, обязательно — оплаты государственной пошлины. Ее размер варьируется в зависимости от типа имущества, например, госпошлина за смену прав на квартиру составляет 2000 рублей.

«Завещание или дарственная подразумевают уплату налога, — уточняет Дарья Морозова. — Его платит тот, кто получает имущество. Единственное условие, при котором налога не будет, — это близкородственные связи при заключении договора дарения».

Дарственная или завещание — плюсы и минусы для собственника имущества

Каждый документ обладает нюансами как при составлении, так и в определении прав и обязанностей сторон.

Юридическая сила дарственной

Договор дарения удобен с точки зрения оформления. Его подписывают две стороны без привлечения нотариуса, после чего нужно собрать пакет документов для регистрации сделки и отнести его в Росреестр. Эта упрощенная процедура действует в случае, если у имущества один собственник. Если же собственников двое, например, квартирой владеют и бабушка, и дочка, а бабушка хочет подарить свою долю внучке, сделку придется заверять нотариально.

«Существенное преимущество договора дарения для того, кто получает имущество, заключается в том, что на него не распространяется право совместной собственности в браке, — уточняет Дарья Морозова. — Это значит, что в случае развода внучке не придется делить с мужем квартиру, подаренную бабушкой, даже если этот подарок она получила в браке».

К минусам дарственной для дарителя относят потерю права на владение и распоряжение имуществом после регистрации. А также невозможность выдвинуть «встречные требования». Например, по закону, бабушка не имеет права требовать от внучки оплачивать ее содержание в «счет» подаренной ей квартиры. Такая сделка может быть признана судом мнимой или ничтожной и расторгнута.

Тонкости составления завещания

Если речь идет о завещании, оно удобно тем, что составлять и менять его можно бесчисленное количество раз. Законом не определены «лимиты», но установлен порядок, что юридической силой обладает документ, составленный последним.

Кроме того, владелец имущества сохраняет свои права на него до самой смерти, может пользоваться им на законных основаниях до своих последних дней. Он даже может подарить или продать квартиру, которую ранее уже завещал кому-то из близких. И в этом случае дарственная отменяет завещание, так как, согласно договору дарения, права на имущество переходят «здесь и сейчас».

Завещатель в любой момент может передумать и переписать свою собственность на других лиц. При этом ставить кого-то в известность он не обязан.

«Безусловно, завещание намного более выгодно для наследодателя, — комментирует эксперт. — Но важно понимать, что после его смерти оно может стать причиной серьезных конфликтов между близкими людьми. Также важно учитывать, что оспаривают и отменяют завещания куда чаще дарственных. И что существует группа лиц, которая должна получить наследство в обязательном порядке, несмотря на последнюю волю умершего. Речь идет о нетрудоспособных детях, родителях и супруге, а также о несовершеннолетних детях. Их доля в наследстве определяется законом».

Дарственная или завещание — что лучше между родственниками

По мнению Дарьи Морозовой, при решении этого вопроса нужно учитывать особенности конкретной ситуации. Рассмотрим самые распространенные.

Бабушка хочет передать квартиру заботливой внучке, а не безработному дебоширу-сыну

В этом случае уместно составить дарственную. Во-первых, внучка сможет пользоваться жильем сразу, ей не придется ждать смерти бабушки и еще минимум полгода вступать в наследство. Во-вторых, никаких налогов внучке платить не придется, а значит, подарок не станет причиной финансовых трудностей для близкого человека.

Дед хочет подарить квартиру племяннику

Это родство по закону не близкое, но передавать имущество в дар между родственниками можно «по цепочке», не уплачивая при этом налогов. Например, дед может подарить квартиру сестре, а она — своему сыну, которому и предназначалось жилье.

Пожилой родственник планирует отписать квартиру внукам, но не хочет лишаться ее сейчас

В этой ситуации разумно составить завещание. В таком случае никто не сможет выгнать старика из его квартиры, а после его смерти жилье будет разделено между наследниками, указанными в документе.

Как переделать завещание на дарственную

Даже если завещание уже составлено, никто не может запретить человеку подарить свое имущество, указанное в документе, родственнику или даже посторонним людям. Квартира, дом, земельный участок, «отписанные по наследству», не принадлежат наследникам, пока жив наследодатель. Поэтому распоряжаться своей собственностью он может совершенно спокойно, словно никакого завещания не существует. Да и переделывать ничего не нужно: достаточно составить и зарегистрировать договор дарения, который автоматически аннулирует завещание. Последнее просто теряет смысл.

Если же родственники с решением собственника имущества не согласны, оспаривать сделку им придется в суде. А для этого нужны веские основания. Придется доказывать, что даритель или не понимал сути своих действий, или находился под давлением, или, что сделка была мнимой. Чаще всего привести убедительные доводы в суде не удается, и волю дарителя оспорить не получается.

Поэтому проигнорировать наличие завещания при оформлении дарственной можно. А вот подарив свое имущество, пытаться завещать его кому-либо, нельзя. Подписывая дарственную, человек лишается прав на имущество, и распоряжаться им уже не может.