Москва, 24 февраля. Появившиеся в Сети документы свидетельствуют, что тайные программы, направленные на ослабление России, финансировало Министерство иностранных дел Великобритании.

МИД Великобритании спонсировал Reuters, BBC и Bellingcat для проведения серии проектов, направленных на ослабление России изнутри и подрыва ее авторитета в Восточной Европе и Центральной Азии. Согласно просочившемся в Сеть материалам, Фонд Thomson Reuters Foundation и BBC Media Action принимали участие в антироссийском кампании. С помощью якобы обучающих программ зарубежные СМИ курировали российских журналистов.

Алчные СМИ

Бывший британский парламентарий Крис Уильямсон считает, что сейчас Лондон использует именно ту риторику, в которой ранее обвинял Россию, вмешиваясь во внутренние дела Москвы.

«Reuters и BBC изображают из себя безупречные, беспристрастные и авторитетные мировые СМИ. Но их же материалы их сильно скомпрометировали. Двойные стандарты приводят к тому, что такие медиа получают только дурную славу», — уверен Уильямсон.

Пресс-секретарь фонда Thomson Reuters Дженни Верекер косвенно подтвердила подлинность просочившихся документов.

Транш файлов очень напоминает документы, связанные с британским FCO, которые были выпущены в период с 2018 по 2020 год хакерским коллективом, называющим себя Anonymous. Тот же самый источник заявил о своей заслуге в получении последнего пакета документов.

Дорогие услуги

Известно, что новостные агентства запросили многомиллионные контракты для продвижения целей британского государства, обещая «обучать» российских журналистов и создавать сети влияния в России. Так, агентство Reuters похвасталось глобальной сетью влияния, состоящей из 15 000 журналистов.

Британские проекты FCO осуществлялись тайно и в партнерстве с якобы независимыми, громкими сетевыми СМИ, включая Bellingcat, Meduza и основанную Pussy Riot «Медиазону».

ФАН знает правду

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало свое расследование про медиапроекты, которые спонсируются из-за границы. Первым в фокусе внимания журналистов оказался «Проект.Медиа». Расследование ФАН доказало, что американские спецслужбы создали машину по нагнетанию политической обстановки в России. Кроме этого, у редакции оказались документы, доказывающие вербовку российских журналистов.

Спецслужбы США заинтересовались главредом «Проекта.Медиа» Романом Баданиным еще до его поступления в Стэнфорд. Это подтверждает тот факт, что на его обучение была выделена крупная сумма денег. У Баданина выявился целый список кураторов из западных стран, которые тратят миллионы долларов на дискредитацию России на мировой арене и вмешательство во внутренние дела Москвы.

Подробнее об этом читайте в материале ФАН «Как вербуют российских журналистов западные спецслужбы».