Суд оштрафовал жителя Якутии на 100 тыс. рублей за публикацию фото Гитлера

Якутск, 24 февраля. Мужчина, разместивший на своей странице фотографию Адольфа Гитлера, получил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Представители Генеральной прокуратуры РФ сообщили о завершении судебного разбирательства в отношении жителя Якутии, обвиняемого в реабилитации нацизма. По их словам, мужчину признали виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

В мае прошлого года житель Якутии разместил на своей странице в соцсети фотографию Гитлера, сопроводив ее записями, оправдывающими нацизм. Тогда же на поступок мужчины обратили внимание правоохранители и возбудили против него уголовное дело.