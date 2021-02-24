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Суд оштрафовал жителя Якутии на 100 тыс. рублей за публикацию фото Гитлера

Суд оштрафовал жителя Якутии на 100 тыс. рублей за публикацию фото Гитлера

Якутск, 24 февраля. Мужчина, разместивший на своей странице фотографию Адольфа Гитлера, получил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Представители Генеральной прокуратуры РФ сообщили о завершении судебного разбирательства в отношении жителя Якутии, обвиняемого в реабилитации нацизма. По их словам, мужчину признали виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

В мае прошлого года житель Якутии разместил на своей странице в соцсети фотографию Гитлера, сопроводив ее записями, оправдывающими нацизм. Тогда же на поступок мужчины обратили внимание правоохранители и возбудили против него уголовное дело.

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