Изображение вымершего гуся обнаружили на стене египетской гробницы

Каир, 24 февраля. Ученые Квинслендского университета рассмотрели изображение, которому уже 4600 лет. На нем они обнаружили необычных гусей.

Австралийский ученый Энтони Ромилио проанализировал изображение, которое было найдено на стене гробницы египетского принца Нефермата и его жены Атет в 1871 году. Об этом сообщает газета «Культура». Он обратил внимание на изображение двух гусей, являющихся частью сцены «Медумские гуси». Их окрас отличался от внешнего вида обычных краснозобых казарок (Branta ruficollis). Выяснилось, что на стенах были изображены представители вымершего рода птиц.

Специалист утверждает, что на стенах гробницы изображены неизвестные науке вымершие гуси. Отмечается, что это единственное известное изображение этого вида. Он отличался яркими цветами и узорами на теле, груди, ногах и голове. Всего на стенке изображено шесть различных видов птиц.

Живописная сцена «Медумские гуси» хранится в каирском музее. Примерной датой ее создания считается 2550 год до нашей эры.

Ранее сообщалось, что в Израиле обнаружены саркофаги, возраст которых насчитывает около двух тысяч лет. Находка была сделана в городе Рамат-Гана, на территории сафари-парка.