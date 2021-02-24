Неизвестный пнул инвалида в Кирове и попал на видео

Киров, 24 февраля. В Кирове мужчина ударил в спину пожилого инвалида, который мешал ему зайти в магазин. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах неизвестный мужчина внушительной комплекции дал пинок пожилому мужчине с палочкой, который по всей видимости мешал ему пройти. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в результате произошедшего инвалид упал на колени и заплакал. Помощь ему оказали сотрудники магазина. При этом парочка, проходящая мимо, никак не отреагировала на инцидент.

Обращения в правоохранительные органы по факту происшествия пока не поступало.

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