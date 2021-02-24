Сервис хранения электронных чеков появится в России

Москва, 24 февраля. Федеральная налоговая служба создаст сервис для хранения электронных чеков. Об этом проинформировали в пресс-службе ФНС.

Как отметили в ведомстве, это позволит гражданам иметь полную информацию о покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного облуживания. Кроме того, при желании пользователи смогут участвовать в разного рода программах лояльности, получать кэшбэк и бонусы, передает РИА Новости.

Электронные чеки будут находиться в облачном хранилище ФНС по желанию покупателя. Для этого они должны будут предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель сможет отсканировать QR-код бумажного чека через приложение ФНС «Проверка чеков» на смартфоне.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров ранее сообщил, что граждане в скором времени смогут получать информацию об оплаченных банковскими картами покупках в личных кабинетах на сайте службы. ФНС собирается объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс.