Восьмилетнего ребенка жестоко избили в детской клинической больнице Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 февраля. Маленького пациента хирургического отделения областной детской клинической больницы избили старшие дети. Драку не предотвратили, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

С травмами и ушибами рук и ног родители восьмилетнего мальчика обратились в Токсовскую межрайонную больницу. Там ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В конце января на побои в больнице пожаловалась жительница Петербурга. Она заявила об этом в полицию. По ее словам, во время госпитализации с ней грубо обращались и даже применяли физическую силу, По данному факту была начата проверка.