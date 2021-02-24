Минобороны Армении сообщило о беспорядках в одной из воинских частей страны

Ереван, 24 февраля. В одной из воинских частей Армении произошли беспорядки. Об этом рассказали в оборонном ведомстве страны.

Согласно сообщению Министерства обороны Армении, накануне несколько солдат отказались возвращаться из отпуска в воинскую часть, где они проходят службу. Срочников поддержали их родственники.

Также сообщается, что еще несколько военнослужащих самовольно покинули часть.

В Министерстве обороны Армении заявили, что такая ситуация недопустима, а также попросили граждан воздерживаться от подобных действий.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, оборонное ведомство Армении призвало расширить российскую военную базу в Гюмри.