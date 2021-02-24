В ЦИК рассказали о репетиции в регионах онлайн-голосования

Общероссийская тренировка по тестированию системы онлайн-голосования пройдет с 17 марта по 25 мая 2021 года. Об этом сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин, передает корреспондент ФАН.

«Общероссийская тренерская включает в себя три этапа, — сказал он. — Первый этап состоит из разработки перечня исходных данных для конкретных примеров, сценария проведения общероссийской тренировки, организационно-методических указаний по порядку ее проведения и регламента обмена информации между избирательными комиссии».

По словам Лопатина, второй этап включает в себя работу по подготовке и имитации проведения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва и иных выборов. На третьем этапе подводятся итоги общероссийской тренировки, уточнил он.

«Предлагается провести общероссийскую тренировку в период с 17 марта по 25 мая 2021 года. При этом определить дни голосования с 12 мая по 14 мая», — сообщил член ЦИК.

Он пояснил, что целью общероссийской тренировки является проверка готовности избирательных комиссий и государственной автоматизированной системы «Выборы» в проведении выборов в Единый день голосования.

Напомним, что ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Она также сообщила, что Центризбирком постепенно внедряет онлайн-голосование. Так, если эксперименты в 2021 году пройдут удачно, то комиссия будет расширять применение электронного голосования, но «наряду с традиционным способом голосования, а не вместо него».

Выборы в новый, восьмой созыв Государственной думы должны пройти в третье воскресенье сентября 2021 года, в Единый день голосования.