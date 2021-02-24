Звезда «Холопа» Милош Бикович получил российское гражданство

Москва, 24 февраля. Известный сербский актер Милош Бикович стал гражданином России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Зрителям Бикович в первую очередь известен по главной роли избалованного мажора Гриши из комедии "Холоп".

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 г. в Сербии», — отмечается на сайте.

По итогам прошлого года комедия «Холоп» была признана самым кассовым проектом, а самого Биковича назвали актером 2020 года. Производством фильма занимался режиссер Клип Шипенко. Его премьера состоялась в декабре 2019 год, но это не помешало ему собрать больше 2,5 миллиарда рублей в прокате.

Недавно Бикович отметил свое 33-летие. С праздником его трогательно поздравила депутат ГД Наталья Поклонская. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала селфи с талантливым актером., опубликовав на своей странице в Instagram совместный снимок.