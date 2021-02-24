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Звезда «Холопа» Милош Бикович получил российское гражданство

Звезда «Холопа» Милош Бикович получил российское гражданство

Москва, 24 февраля. Известный сербский актер Милош Бикович стал гражданином России. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Зрителям Бикович в первую очередь известен по главной роли избалованного мажора Гриши из комедии "Холоп".

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 г. в Сербии», — отмечается на сайте.

По итогам прошлого года комедия «Холоп» была признана самым кассовым проектом, а самого Биковича назвали актером 2020 года. Производством фильма занимался режиссер Клип Шипенко. Его премьера состоялась в декабре 2019 год, но это не помешало ему собрать больше 2,5 миллиарда рублей в прокате.

Недавно Бикович отметил свое 33-летие. С праздником его трогательно поздравила депутат ГД Наталья Поклонская. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала селфи с талантливым актером., опубликовав на своей странице в Instagram совместный снимок.

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