Жириновский предположил роспуск Госдумы к концу марта

Москва, 24 февраля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский не исключает вероятность роспуска Государственной думы к концу марта 2021 года. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

Вариант досрочных выборов в Госдуму не исключает Жириновский. Он считает, что они могут пройти в начале лета, поскольку, на его взгляд, этот период наиболее благоприятный.

«В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы. Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам. Я думаю, если такое решение вдруг будет принято, (оно) исходит из того, что обстановка будет в стране лучше летом, в начале лета, чем осенью», — отметил Жириновский.

Выборы в Госдуму запланированы на сентябрь 2021 года. В части регионах страны оно пройдет в онлайн-формате. Тестирование дистанционного голосования в России планируют провести в мае, а не в апреле, как планировалось ранее. После этого Центризбирком примет решение о внедрении системы.