Литва выразила недовольно из-за доступа Белоруссии к энергетическому рынку Украины

Киев, 24 февраля. Главы МИД Украины и Литвы встретились в украинской столице, чтобы обсудить санкционную политику в отношении России. Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис не забыли затронуть темы «нарушения прав человека» в Крыму, белорусскую АЭС и скандалы с вакцинами.

Обсуждаемые темы министры озвучили на пресс-конференции по итогам встречи, передает издание «Политнавигатор».

«Мы позитивно оцениваем решение Совета Европы ввести санкции против России в ответ на арест Алексея Навального, но я воспользовался моментом, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге свое глубокое убеждение, что правозащитный секционный механизм ЕС должен быть использован в отношении нарушителей прав человека в оккупированному Крыму», — рассказал Кулеба.

В разговоре с литовским коллегой министр иностранных дел Украины также пояснил, что в случае, если Киев предоставит доказательства нарушений прав человека в республике Крым и на востоке Донецкой и Луганской областей, то Европа, по его мнению, может продлить санкции.

Ландсбергис же выразил свое беспокойство от возможности доступа Минска к энергетическому рынку Украины. По его словам, дальнейшее использование электроэнергии Белорусской АЭС может быть ненадежным и привести к ненадежному использованию ядерной энергетики.

Глава литовского МИД также выразил обеспокоенность отсутствием или недостаточным количеством вакцин на Украине.

«Я убедил господина министра, что в случае возникновения излишка таких вакцин, конечно, мы поделимся ими с Украиной», — подчеркнул литовский дипломат.

Глава МИД Литвы позднее отметил, что Вильнюс не сможет излишками своей вакцины покрыть все потребности Украины.

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