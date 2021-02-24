В Госдуме объяснили санкции ЕС из-за Навального экономической борьбой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Евросоюза о расширении персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального цирком и заранее разыгранной историей. По словам Захаровой, Евросоюз принимает политическое решение, а затем под него произвольно подбирает кандидатуры. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов рассказал ФАН, какую цель преследует ЕС, вводя новые санкции.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Навального.

«Это все является унижением в первую очередь Европейского Союза — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский Союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», — заявила Захарова.

Депутат Антон Морозов считает, что ситуация с Навальным – лишь повод для того, чтобы ввести дополнительные ограничения. Санкции имеют исключительно экономическую подоплеку и нужны из соображений конкуренции на глобальном рынке, подчеркнул он.

«Нас постоянно пытаются обвинить в каких-то кибератаках, вмешательстве в выборы, в том, что якобы Российская Федерация ведет шпионскую деятельность на территории европейских государств. Периодически высылают наших дипломатов», — напомнил Морозов.

Парламентарий назвал главную цель санкций против России.

«Задача – ослабить Россию и ее влияние. Для этого можно выдумать любой предлог. Наши межпарламентские контакты показывают, что большинство государств Евросоюза готовы выстраивать взаимоотношения с Российской Федерацией на конструктивной основе, но при этом из Брюсселя им навязывают определенную конфронтационную повестку, которая продиктована не столько интересами Евросоюза, сколько интересами его заокеанских союзников – США, которые хотят ослабить влияние России как на Европу, так и на другие регионы мира», — объяснил депутат.

Морозов добавил, что несмотря на нелегкую ситуацию в мире, дружественные взаимоотношения России со многими государствами вселяют определенный оптимизм.

Ранее Захарова осудила заявление США о противодействии «Северному потоку — 2».