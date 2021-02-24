Могилу Мягкова через четыре дня после похорон трудно найти из-за снега

Москва, 24 февраля. Могилу звезды «Иронии судьбы, или С легким паром!» Андрея Мягкова, которого похоронили 20 февраля, сложно отыскать из-за выпавшего снега.

Исполнитель роли Жени Лукашина упокоился на «Алле звезд» Троекуровского кладбища рядом с ушедшим из жизни в декабре 2020 года артистом Валентином Гафтом. Пока что на могиле Мягкова установлен деревянный крест, к подножию которого прислонили черно-белую фотографию покойного.

Снимок артиста, позволяющий найти его могилу, сильно занесло снегом. Из сугроба виднеется лишь половина фото с портретом Мягкова. Через четыре дня после похорон могила актера все еще усыпана цветами, среди которых можно увидеть гвоздики, а также красные и белые розы, передает Пятый канал.

Андрей Мягков скончался 18 февраля от острой сердечной недостаточности, артисту было 82 года. Детей у актера не осталось — его супруга Анастасия Вознесенская, с которой они прожили в браке более 55 лет, так и не родила наследников.

Ни на прощании, ни на похоронах вдова Мягкова не присутствовала. Представитель семьи рассказал прессе, что Вознесенская не пришла на кладбище из-за плохого самочувствия, о чем сообщала «Вечерняя Москва».