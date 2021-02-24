Харьковчане вернули проспекту имя маршала Георгия Жукова

Харьков, 24 февраля. Один из городских проспектов снова переименуют. Улице дадут имя советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

За возвращение названия проголосовало большинство представителей органа. Противников решения вне стен горсовета было мало. Они устроили небольшой митинг во время голосования депутатов.

«Горсовет проголосовал за переименование проспекта [Петра] Григоренко в проспект (Георгия. — Прим. ФАН) Жукова. 62 депутата выступили «за» и восемь «против», — поясняет местное издание Vgorode.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на решение киевского суда, который отменил переименование столичного проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Инстанция признала недействительным решение городских властей от 2016 года.