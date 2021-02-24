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ФАН узнал, как изменится зарплата пилотов «Аэрофлота»

ФАН узнал, как изменится зарплата пилотов «Аэрофлота»

Новый глава ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов анонсировал изменение оплаты труда летного состава авиакомпании «Аэрофлот». Крупнейший российский перевозчик, как и все сильные компании мира, из-за пандемии вынужден экономить, в том числе, и за счет оплаты труда. По словам Полубояринова, пилоты согласились с новыми условиями, так как количество рейсов реально сократилось, и налет стал значительно меньше. ФАН узнал, как изменится оплата труда пилотов.

Оклад не поменяется ни у кого из пилотов, все изменения пойдут за счет дополнительных выплат. Потеряют, в основном, командиры всех воздушных судов (КВС), так как отменяется их месячная доплата, которая составляла больше 100 тысяч рублей. Изменится месячная доплата за налет. Если раньше она до 32 часов в месяц вообще не начислялась, а после 32 сразу становилась 4 560 рублей за час, к примеру, у КВС самолетов А320 и Б737, то теперь сразу начисляется в размере 2000 рублей, но уже до 81 часа. Из этого можно сделать вывод, что меньше всего зарплата изменится, если летчики будут в месяц летать от 28 часов до 32. Что и логично — сейчас пилоты больше летают только в небольших авиакомпаниях, осуществляющих местные перевозки.

По вторым пилотам, доплата которых упадет с 2000 до 900 за час, но зато будет начисляться с первого часа полета, до 36 часов она будет даже выше, и в зависимости от типа судна вырастет в среднем на 108-140%. Но это только доплата и при вилке 28-36 часов.

В любом случае, при новой системе заработная плата не упадет больше, чем 13,54%, при условии, если не будут введены новые ограничения. Это, конечно, большая сумма, но «Аэрофлот» (как остальные авиакомпании) сейчас вынужден прежде всего думать о том, как пережить пандемию и сохранить летный состав.

Напомним, ранее ФАН писал, что первичная организация Профсоюза летного состава авиакомпании «России» готовила обращение в Инспекцию по труду с жалобой на дискриминацию в оплате труда пилотом «Боингов» и «Аэрбасов».

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