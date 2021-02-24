ФАН узнал, как изменится зарплата пилотов «Аэрофлота»

Новый глава ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов анонсировал изменение оплаты труда летного состава авиакомпании «Аэрофлот». Крупнейший российский перевозчик, как и все сильные компании мира, из-за пандемии вынужден экономить, в том числе, и за счет оплаты труда. По словам Полубояринова, пилоты согласились с новыми условиями, так как количество рейсов реально сократилось, и налет стал значительно меньше. ФАН узнал, как изменится оплата труда пилотов.

Оклад не поменяется ни у кого из пилотов, все изменения пойдут за счет дополнительных выплат. Потеряют, в основном, командиры всех воздушных судов (КВС), так как отменяется их месячная доплата, которая составляла больше 100 тысяч рублей. Изменится месячная доплата за налет. Если раньше она до 32 часов в месяц вообще не начислялась, а после 32 сразу становилась 4 560 рублей за час, к примеру, у КВС самолетов А320 и Б737, то теперь сразу начисляется в размере 2000 рублей, но уже до 81 часа. Из этого можно сделать вывод, что меньше всего зарплата изменится, если летчики будут в месяц летать от 28 часов до 32. Что и логично — сейчас пилоты больше летают только в небольших авиакомпаниях, осуществляющих местные перевозки.

По вторым пилотам, доплата которых упадет с 2000 до 900 за час, но зато будет начисляться с первого часа полета, до 36 часов она будет даже выше, и в зависимости от типа судна вырастет в среднем на 108-140%. Но это только доплата и при вилке 28-36 часов.

В любом случае, при новой системе заработная плата не упадет больше, чем 13,54%, при условии, если не будут введены новые ограничения. Это, конечно, большая сумма, но «Аэрофлот» (как остальные авиакомпании) сейчас вынужден прежде всего думать о том, как пережить пандемию и сохранить летный состав.

Напомним, ранее ФАН писал, что первичная организация Профсоюза летного состава авиакомпании «России» готовила обращение в Инспекцию по труду с жалобой на дискриминацию в оплате труда пилотом «Боингов» и «Аэрбасов».