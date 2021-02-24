Евгений Плющенко похвастался скоростным вращением Гном Гномыча на льду

Москва, 24 февраля. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, продемонстрировал скоростное вращение на коньках во время тренировки.

Успехами восьмилетнего сына на льду Плющенко-старший похвастался на своей странице в Instagram. Спортсмен выложил видео, на котором Гном Гномыч пытается выполнить максимальное число оборотов в одной точке.

«Попробуй повтори», — подписал кадры олимпийский чемпион.

Количество оборотов на видео считал закадровый голос. Саше Плющенко удалось прокрутиться более 40 раз. Подписчиков фигуриста восхитили спортивные успехи его сына. Видео оценила и звездная мать Гном Гномыча.

«Круто, рекорд 46 был у него, вроде! Надо перебить!» — написала Яна Рудковская. «Не сразу счет начался — есть 46 или даже 47», — ответила продюсеру одна из подписчиц Плющенко-старшего.

Рудковская и ее муж растят не только Сашу, но и его младшего брата Арсения. Второй ребенок звездной пары появился на свет в сентябре прошлого года. Обрести еще одного сына паре помогла суррогатная мать. Недавно Евгений Плющенко показал фото с маленьким Арсением и растрогал поклонников, о чем также сообщает RT.