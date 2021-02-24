ЦИК представил справочник по политическим партиям России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) презентовала информационный справочник «Политические партии в Российской Федерации». Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент ФАН.

«Мы хотели бы презентовать плод огромной работы, которую провели наши коллеги, — сказала она. — В результате этой работы будет представлен информационный проект — справочник о всех политических партиях в Российской Федерации».

Как пояснила глава ЦИК, любой заинтересованный гражданин может получить исчерпывающую информацию о политических партиях, которые существуют и работают на территории России.

«По последним данным Минюста, в России действуют 36 политических партий. В прошлом году их было более 70. При этом по двум партиям уже есть решения Верховного суда по ликвидации, а еще три недавно заявили об объединении», — отметила Элла Памфилова.

По ее словам, интерактивный справочник будет размещен на сайте комиссии, в разделе «Кандидаты и партии». Очередность размещения партии в справочнике соответствует числу замещенных депутатских мандатов и должностей, добавила председатель Центризбиркома.

«Вы сможете ознакомиться с уставом партии, ее целями и задачами, биографией председателей партий. Предусмотрена также возможность перехода на официальный сайт министерства юстиции, самих политических партий», — рассказала Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что практически все политические партии в меру своих сил и возможностей принимают политическое участие в жизни страны.

Напомним, что ранее Государственная дума и Совет Федерации на заседаниях в среду одобрили и назначили предложенных кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии.