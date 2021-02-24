Торговые центры в России сравнили активность покупателей до и после пандемии

Москва, 24 февраля. Посещаемость торговых центров в России практически вернулась на докризисный уровень и сейчас составляет 85% от показателей прошлого года. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе Российского совета торговых центров.

Представители организации проанализировали покупательскую активность в преддверии 23 февраля и спрос на подарки для женщин перед 8 марта.

«Высокий трафик образуется, но интервал в два раза короче, чем в допандемийное время. То есть раньше рост спроса отмечался за две недели до праздника, а сейчас — за одну неделю. Структура приобретений также отличается. Люди совершают более дешевые покупки», — сообщили в пресс-службе.

В Российском совете торговых центров отметили, что на сокращение трафика торговых центров значительное влияние оказало закрытие детских игровых зон и фудкортов.

«РСТЦ планирует инициативы, направленные на поддержание работы отрасли торговых центров», — добавили в пресс-службе.

Ранее Российский совет торговых центров заявлял, что по итогам 2020 года они недосчитаются 250 миллиардов рублей выручки. Кроме того, на сервисах объявлений и сайтах коммерческой недвижимости можно найти сотни сообщений о продаже целых торговых комплексов. Многие эксперты и участники рынка признают, что это уже устойчивый тренд.

Отмечается также, что собственники торговых центров вынуждены работать с потерей части дохода от аренды площадей на фоне кризиса. По оценкам ряда экспертов, в полном объеме оплачивают аренду в ТЦ сегодня не более четверти арендаторов.