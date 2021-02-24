Режиссеры объяснили феномен «якутского Голливуда»

В России 25 февраля в прокат выходит фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Эта якутская лента, рассказывающая о знахарке-отшельнице в маленьком селе, получила феноменальный успех, став победителем фестиваля «Кинотавр» и призером международного норвежского кинофестиваля Tromso Internasjonale Filmfestival.

Это не первая победа якутской киноиндустрии. Фильмы Республики Саха все чаще показывают на международных фестивалях по всему миру, а критики открывают новые имена.

ФАН разбирался в культурном феномене «якутского Голливуда».

От любителя — к профессионалу

Режиссер «Пугала» Дмитрий Давыдов до недавнего времени работал преподавателем школы Амгинского района, где родился и вырос. Вместе со школьниками он снимал любительские короткометражные ролики, пока в 2014 году его жизнь сильно не изменилась. Тогда вместе с непрофессиональными актерами, местными жителями его поселка, он снял дебютную работу «Костер на ветру», которую в дальнейшем показали на крупнейшем в Азии Пусанском международном кинофестивале.

Режиссер рассказал, что такой всплеск интереса к национальному якутскому кино повлиял на его решение снять полнометражный фильм.

«Я видел, что у нас как раз был бум кино, — сказал собеседник ФАН. — Ребята, находясь на таком же уровне, как и я, используя то же оборудование, снимают фильмы, которые выходят в прокат. Я ради интереса тоже решил снять кино».

По словам Давыдова, ему помогло то, что якутское кино объединяло любителей, а не профессионалов.

«У нас все было на начальном этапе, на любительском уровне, — отметил режиссер. — Если бы якутское кино снималось изначально на профессиональном уровне, то, конечно, я бы забоялся снять что-то».

«Пугало» — не только режиссерская, но и сценарная работа Давыдова. Он поделился тем, как работает над историей персонажей.

«Для меня самое важное в фильме и сценарии — это идея, — сообщил кинематографист. — Я могу идею прорабатывать годами, чтобы понять, в чем будет суть фильма. Потом уже, когда у меня есть готовая идея, я прорабатываю главного героя, я его ищу и придумываю. И потом уже начинаю думать, что с этим героем происходит».

Режиссер отметил, что образ знахарки-отшельницы полностью выдуманный. Он взял его из личных наблюдений, из других фильмов и литературы.

Дмитрий Давыдов подчеркнул, что несмотря на национальный колорит «Пугала», эта кинолента представляет собой общечеловеческую историю, понятную любому зрителю. Возможно, в этом и заключается секрет успеха фильма.

Режиссер возлагает большие ожидания на российской прокат киноленты.

«Это первый якутский фильм, который выходит в общероссийский прокат, — подчеркнул Давыдов. — Для истории развития якутского кино это, наверное, большой шаг вперед. Мы ждем результатов, есть надежды, что зритель придет и посмотрит этот фильм. Нам интересно узнать мнение российского зрителя. Конечно, мы понимаем, что это российское кино, но, наверное, массовому зрителю это будет в новинку — видеть российский фильм не на русском языке про другую культуру».

Любительская деятельность переросла в профессиональную: Дмитрий принял решение уйти из школы и посвятить все свободное время работе в кино.

«Такой выбор стоял очень долго, поэтому я принял решение, что мне пора уйти в кино, — сказал режиссер. — Если не будет получаться, то, может быть, я вернусь».

Давыдов сейчас активно работает над новыми проектами. Он поделился подробностями об одном из них.

«Мы готовимся к летнему проекту. Это будет этно-фолк комедия, чем-то похожая на «Вечера на хуторе близ Диканьки». Будет что-то волшебно-сказочное, но в то же время современное»,— сообщил собеседник агентства.

Истоки национального якутского кино

Зарождение якутского кинематографа началось в 1990-е годы, когда была создана национальная компания «Сахафильм». По словам художественного руководителя кинокомпании Алексея Романова, она стала локомотивом для развития кино Якутии.

«Мы являемся основной ведущей студией, которая поддерживает развитие и деятельность нашей киноотрасли, — отметил кинематографист. — Кроме того, сама кинокомпания имеет большой творческий потенциал, потому что «Царь-птица», «Надо мною солнце не садится» и другие наши фильмы получили гран-при разных международных кинофестивалей класса «А». Сама кинокомпания имеет большой потенциал. Идет здоровая конкуренция с нашими независимыми продюсерами, режиссерами».

Алексей Романов полагает, что причина расцвета национального кинематографа в республике связана с тем, что якутские режиссеры никого не копируют, а создают уникальное направление в киноискусстве.

«Наши режиссеры никому не подражают, — заявил режиссер и продюсер. — Поэтому якутские зрители очень любят наши фильмы и ходят в кино больше, чем на американские блокбастеры. Нашим зрителям нужна самоидентификация: они хотят видеть свои боли, страдания, радости через экран, через якутское кино. Поэтому наши режиссеры исходят из своего личного опыта и создают кино, привлекая самобытность, культуру и традиции народа».

В то же время деятель кино отметил, что в якутских фильмах присутствуют и общечеловеческие мотивы, которые затрагивают чувства зрителей и из других стран.

С момента своего зарождения якутское кино заметно эволюционировало. Романов отмечает, что национальное кино республики прошло путь от фильмов любительского уровня 2000-х годов до серьезных профессиональных работ.

«Если взять 2000-е годы, то 70-80% фильмов были любительского уровня, — вспоминает собеседник ФАН. — Потом, когда у нас создали Якутский международный кинофестиваль, и режиссеры стали участвовать в других фестивалях, они поняли, как, что и на каком уровне снимают. Зритель тоже стал подстраиваться и начал требовать качественное кино. Поэтому режиссеры чувствуют больше ответственности и относятся к кино не как к любительской профессии, а как к профессиональной сфере».

Жанры якутского кино также меняются со временем. По словам Романова, большинство любительских фильмов 2000-х годов были комедиями, развлекательным кино. Однако в настоящий момент все больше режиссеров и продюсеров обращаются к авторскому кино.

«Режиссеры и продюсеры стали обращаться к жанрам психологического, философского плана, — заметил кинематографист. — Они снимают фильмы, которые поднимают какие-то большие и глубокие жизненные вопросы».

Художественный руководитель «Сахафильм» также назвал якутских режиссеров, которые кажутся ему наиболее перспективными. Это Любовь Борисова, чей фильм «Надо мною солнце не садится» получил приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля (ММКФ). А также Петр Хики, заканчивающий работу над якутским «вестерном» «Холодное золото» и Константин Тимофеев, работающий над детским кино.

Государственная поддержка якутского кино

Алексей Романов хорошо знаком и с Дмитрием Давыдовым. По словам худрука киностудии, режиссер поднимает очень острые социальные проблемы, которые действительно имеются в жизни республики. В этом плане он отличается от других режиссеров своим творчеством.

В заключение якутские кинематографисты порассуждали о том, как нужно развивать национальную киноиндустрию. Алексей Романов сообщил, что правительство Якутии оказывает достаточно серьезную поддержку киноиндустрии. Так, в 2020 году прошел питчинг на 20 млн, а в 2021 году он будет уже на 80 млн рублей.

В свою очередь, Дмитрий Давыдов отметил, что несмотря на государственную поддержку, якутское кино в-основном снимается частными компаниями. По его словам, необходимо увеличивать бюджеты, чтобы делать более качественные вещи.

Тем не менее, режиссер с оптимизмом смотрит в будущее.

«Нам пришло время выходить за рамки республики, выходить на российский уровень, а возможно и дальше», — заявил собеседник ФАН.

Драма Дмитрия Давыдова «Пугало», выходящая в российский прокат 25 февраля, рассказывает о знахарке, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Главную роль в кинокартине исполнила Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз «Кинотавра» как лучшая актриса.

В 2019 году фильм завоевал главный приз 31-го кинофестиваля «Кинотавр». Кинолента также получила премию «Вера в кино» на норвежском кинофестивале Tromso Internasjonale Filmfestival.