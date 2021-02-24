Брюссельский гриффон — одна из трех разновидностей так называемых малых бельгийских собак. Помимо нашего героя, кинологи выделяют также бельгийского гриффона (прямые потомки аффенпинчеров) и пти-брабансонов, которые являются результатом скрещивания кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и мопсов. Споры об их классификации среди авторитетных заводчиков не утихают по сей день. Одни считают их разными породами, другие настаивают, что это лишь подвиды одной и той же собаки. Если пти-брабансоны — гладкошерстные собачки, то разницу между бельгийским и брюссельским гриффоном под силу уловить не каждому собачнику. Отличие состоит лишь в типе шерсти и окрасе, впрочем, селекционерами допускаются вязки между этими разновидностями, что подтверждает их близкое родство.

Наибольшей популярностью в нашей стране из всех троих пользуются бельгийские гриффоны. О них и пойдет речь в сегодняшней статье ФАН. Поговорим о происхождении, особенностях и стандарте породы, характере, здоровье и уходе за этими забавными малышами.

Как отчаянные крысоловы жизнь королеве спасли: история породы

Первые упоминания об этих собаках относятся к началу XV века. На полотне работы голландского художника Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини», которая, к слову, является первым известным в Европе живописным портретом, изображена знатная супружеская пара и маленькая собачка, очень напоминающая своим внешним видом современных гриффонов.

Интересный факт! Может показаться, что название породы напрямую связано с мифологическим крылатым существом, имеющим туловище льва и голову хищной птицы. Однако это заблуждение не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле в данном случае «гриффон» означает «жесткошерстный».

В Бельгии первые представители этой породы появились чуть более двух столетий назад. Их появлению в большой степени поспособствовали… крысы. Местные фермеры активно занимались земледелием, а главной их заботой были полчища грызунов, которые за несколько набегов могли подчистую уничтожить весь запас зерна. Как ни странно, выходом из ситуации стало разведение не кошек, а новой разновидности собак. Шустрые и отважные малыши оказались отменными крысоловами, способными пробираться в самые укромные уголки амбаров.

Во второй половине XIX столетия на необычный экстерьер обитателей скотных дворов и конюшен обратила внимание знать. Сама королева Бельгии Мария Генриетта оценила их экстраординарную внешность, смекалку и смелость. Постепенно мода на гриффонов распространилась по всей Европе. Они сопровождали своих хозяек на светских раутах и разъезжали с ними в каретах.

Одному из верных песиков было суждено ни много ни мало спасти жизнь особы королевских кровей. Королева-консорт Сербии, жена Александра I Драга Сербская страшно боялась быть отравленной, поэтому первый кусочек из тарелки монаршей особы неизменно доставался ее питомцу. Как оказалось, не зря. Во время очередной трапезы верный друг королевы скоропостижно скончался от яда, добавленного в пищу.

Дебют гриффонов на выставке состоялся в 1880 году в Брюсселе. Забавные песики произвели должное впечатление на публику, и двумя годами позже энтузиасты создали Королевское общество святого Хьюберта, вплотную занявшись разведением породы, которая в те времена называлась бельгийским жесткошерстным терьером.

В 1904 году был утвержден первый официальный стандарт, а в 1920-е годы о гриффонах узнали в США. После завершения Второй мировой войны порода пришла в упадок. Разведением занимались преимущественно англичане и американцы. В 1963 году стандарт был скорректирован, обновленный вариант является действующим и сейчас.

В Россию первых гриффонов привезли в начале 1990-х. Нельзя сказать, что они получили большое распространение, но внешность этих собак настолько колоритна, что, однажды встретив, никогда не забудешь и не перепутаешь ни с кем другим.

Описание породы

Телосложение

Брюссельские гриффоны — миниатюрные, но крепкие собачки с пропорциональным корпусом квадратной формы. Высота в холке равна длине туловища. Рост колеблется в пределах от 18 до 20 см, вес составляет от 3 до 6 кг. Грудь широкая и мускулистая. Собака не должна производить впечатление изящной или субтильной. Хвост высоко поднят, но не ложится на туловище.

Голова

Голова круглой формы, крупная. Лоб выпуклый. Гриффоны относятся к брахицефальным породам с характерной для них укороченной мордой и вздернутым небольшим носом. Уши маленькие, высоко поставленные, расставлены широко по отношению друг к другу. Глаза большие, выпуклые и выразительные. Взгляд умный и живой. Челюсть изогнута кверху, имеется выраженный перекус.

Шерсть

Средней длины, очень густая и жесткая. Более длинная шерсть на морде формирует выразительные брови, бакенбарды и забавные усы и бородку, придающие этим собачкам особый шарм.

Окрас

Представлен в трех разновидностях:

— рыжий (красный) с коричневой «маской» на морде; — черный, допускается проседь у взрослых особей; — песочный (бежевый) с «маской» черного или красноватого цвета.

Характер и воспитание

Миниатюрные размеры брюссельского гриффона зачастую наводят на мысль, что это декоративное создание, которое будет целыми днями спать на диване и ходить в туалет на пеленку. Как бы не так! Если вы мечтаете о собачке, с которой не надо гулять, подумайте о другой породе. Гриффон — это великан в маленьком теле. Неутомимый, бесстрашный и готовый следовать за своим владельцем хоть на край света. И разве могло быть иначе, если его изначальное предназначение — истребление крыс?

Под забавной внешностью скрывается верный друг и неутомимый компаньон для длительных прогулок в любую погоду. Гриффоны невероятно преданы своему хозяину и готовы, не раздумывая ни секунды, отдать за него жизнь. Однако имейте в виду, что это собака одного хозяина. Они выбирают «своего» человека один раз и на всю жизнь. Остальных членов семьи скорее терпят из уважения к «вожаку стаи».

Если у вас есть маленькие дети, помните, что гриффоны не лучшая для них компания. Умильные бородачи с забавными мордашками неизменно вызывают восторг ребятишек, однако эти собаки с трудом воспринимают детские шалости. Поэтому для блага обеих сторон и родительского спокойствия все общение должно строго контролироваться взрослыми. А вот с другими четвероногими представители этой породы ладят вполне нормально, и их можно содержать в компании с еще одной собакой или кошкой.

Гриффоны хорошо поддаются дрессировке, они весьма сообразительны, но при этом достаточно упрямы и своенравны, поэтому занятия нужно начинать в самом раннем возрасте. Владелец должен с самого первого дня выстроить дома четкую иерархию и объяснить животному, кто тут хозяин. Эти собачки очень требовательны, склонны к доминированию и умеют добиваться своего, поэтому им нужна твердая рука, иначе рискуете вместо забавного компаньона получить невоспитанного и настырного тирана, спящего у вас на голове и обедающего из одной тарелки с хозяином.

Решив завести гриффона, имейте в виду, что они плохо переносят одиночество и всегда стараются быть в центре внимания, порой навязывая свое общество.

При должном воспитании и правильном подходе вы получите верного друга, послушного и понимающего, который будет следовать за вами везде, куда бы вы ни отправились.

Содержание и уход

Уход за шерстью и гигиена

Шерсть брюссельского гриффона имеет специфическую структуру и требует тщательного ухода. Заводя собаку этой породы, сразу закладывайте в свой бюджет регулярные визиты к грумеру — тримминг требуется проводить примерно раз в пять-шесть месяцев. А вот бороду и усы придется вычесывать ежедневно.

Отдельного внимания требуют выпуклые глаза собачек — следите, чтобы не было обильных выделений и обращайтесь к ветеринару при первых тревожных признаках.

Выгул

Гриффона можно приучить ходить на пеленку, но ему безусловно нужен полноценный двухразовый выгул с активными физическими нагрузками.

Кормление

Как и любая другая собака, гриффон нуждается в полноценном сбалансированном рационе. Идеальное сочетание ингредиентов, витаминов и минералов обеспечит качественный корм проверенных брендов. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, что едят родители щенка и сами малыши.

Здоровье

В целом эти крепкие крохи обладают крепким иммунитетом, однако они склонны к некоторым врожденным заболеваниям, связанным с физиологическими особенностями:

— кисты в позвоночнике; — проптоз (выпадение) глаз; — остеохондропатия головки бедренной кости; — катаракта; — узкие ноздри.

Сколько живут брюссельские гриффоны

При должном уходе ваш друг будет радовать вас довольно долго — в среднем 12–15 лет. Известны случаи, когда отдельные долгожители доживали до 20-летнего возраста!

Плюсы и минусы породы

К положительным сторонам брюссельского гриффона можно отнести следующие качества:

— верность; — бесстрашие; — крепкий иммунитет; — незаурядная внешность; — высокий интеллект; — лояльность к другим животным; — хорошие охранные качества, несмотря на миниатюрные размеры.

К недостаткам владельцы причисляют: