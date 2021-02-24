Путин назвал бесперспективными антироссийские санкции Запада

Москва, 24 февраля. Санкции Запада против России являются абсолютно бесперспективными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ в среду.

Глава государства добавил, что западные страны активно используют против России инструменты из арсенала спецслужб.

«Подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, Запад пытается сковать Москву экономическими ограничениями, блокировать крупные международные проекты, а также прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь страны и демократические процедуры государства.

Также Путин заявил, что руководство России владеет информацией о готовящихся против нее провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом.