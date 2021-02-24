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Путин назвал бесперспективными антироссийские санкции Запада

Путин назвал бесперспективными антироссийские санкции Запада

Москва, 24 февраля. Санкции Запада против России являются абсолютно бесперспективными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ в среду.

Глава государства добавил, что западные страны активно используют против России инструменты из арсенала спецслужб.

«Подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, Запад пытается сковать Москву экономическими ограничениями, блокировать крупные международные проекты, а также прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь страны и демократические процедуры государства.

Также Путин заявил, что руководство России владеет информацией о готовящихся против нее провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом.

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