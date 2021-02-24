США прикрываются Ираном и Северной Кореей для размещения ракет у границ России

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН назвал «элементом прикрытия» заявление США о том, что американские система противоракетной обороны сосредоточена на Северной Корее.

Замглавы комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Джон Хайтен заявил, что американские система противоракетной обороны направлена на Северную Корею, а не на Китай и Россию. По его словам, сейчас Америка внимательно следит за нарастающей угрозой со стороны Ирана. Россия и Китай просто отслеживаются в плане разработок, поскольку эти страны активно вкладываются в создание крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

«Потенциал нашей национальной противоракетной обороны в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране. Мы начинаем пристально следить за Багдад, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет», — указал американский генерал.

Он добавил, что Америка разрабатывает меры для обеспечения противодействия Пекину и Москве. Но, как заявил Хайтен, Вашингтон не собирается воевать с Китаем и Российской Федерацией. Развитие ПРО необходимо только для того, чтобы сдерживать «агрессию» со стороны других стран.

«Если вы посмотрите на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности, то это является вызовом. Необходимо изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать. Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», — сказал Джон Хайтен.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что США постоянно используют иранскую и северокорейскую угрозы, чтобы разместить как можно больше своих ракет у российской границы.

«США всегда рассматривали Россию и Китай в качестве противника. Замечу, что американцы не первый раз используют так называемую угрозу со стороны Северной Кореи и Ирана, чтобы оправдать размещение своих ракетных систем в Румынии и Болгарии – поближе к российской границе. При всем уважении к Ирану и Северной Корее, хочу сказать, что их ракеты уже не первой свежести, поэтому фактически никакой угрозы для Соединенных Штатов не представляют», — сказал собеседник ФАН.

Также военный эксперт назвал «элементом прикрытия» заявление США о том, что американские система противоракетной обороны сосредоточена на Северной Корее. Несмотря на это, добавил капитан первого ранга запаса, у России всегда есть, чем ответить американцам.

«Очевидно, что все усилия американцев на Аляске и в Европе направлены против России, поскольку наша страна обладает мощным потенциалом, превосходящим силы союзников США. Не случайно они пролонгировали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, чаще именуемый СНВ-3. Я считаю элементом прикрытия заявление американской стороны о том, что противоракетная оборона направлена на Северную Корею, а не на Россию и Китай. Но на всякое действие есть противодействие. У Москвы всегда есть, чем ответить Вашингтону», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Соединенные Штаты реализуют несколько инициатив для «сдерживания» России в Восточной Европе. Речь идет о проведении США многофункциональных военных учений, разработке крылатых ракет большой дальности наземного базирования и средств наблюдения на территории стратегически важных районов.