ВОЗ рассказал о вирусах, которые могут быть опаснее COVID-19

Москва, 24 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что следующая смертельно-опасная пандемия находится уже рядом. Есть вирусы, угрожающие всему человечеству.

Великобритания и многие страны готовятся постепенно снимать коронавирусные ограничения и возвращаться к нормальной жизни. Однако ВОЗ считает, что расслабляться рано. Есть ряд патогенов, которые нужно тщательно исследовать, иначе они могут стать большой угрозой для всей планеты. В этот список входит COVID-19, Эбола, вирус Зика и таинственная «Болезнь Х».

«Во всем мире число потенциальных патогенов очень велико, в то время как ресурсы для исследований и разработок в области заболеваний ограничены. Для обеспечения целенаправленности и продуктивности усилий, предпринимаемых в рамках программы НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), приоритетным направлением в контексте чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения является перечень заболеваний и патогенов», — говорится в заявлении ВОЗ.

На данный момент в списке из девяти пунктов лидирует COVID-19, поскольку мир до сих пор не может преодолеть пандемию. Далее следуют вирус Нипах, лихорадки Эбола и Зика, ближневосточный респираторный синдром и геморрагическая лихорадка Крым-Конго. Замыкают рейтинг лихорадки Ласса, Рифт-Валли и «Болезнь Х».

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что коронавирус полностью вытеснил грипп из Великобритании. Соответствующее заявление сделало министерство здравоохранения страны.