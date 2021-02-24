Банк России понизил официальный курс доллара на 25 февраля

Москва, 24 февраля. Российский финансовый регулятор представил официальные курсы иностранных валют на четверг. Доллар будет снижаться к рублю в соответствии с актуальной обстановкой на торгах.

Доллар в четверг, 25 февраля, будет стоить 73,7532 рубля. Евро ждет незначительный рост — после корректировки его стоимость составит 89,6691 рубля. Таким образом, валюта Евросоюза станет дороже всего на 0,8 копейки. Такое решение Банк России принял на основании тенденций, которые проявляются во время актуальных торгов на Московской бирже.

Американское платежное средство снижается к рублю в связи с восстановлением благоприятного фона на рынке энергоресурсов — нефть в ходе сессий ведущих сырьевых торгов достигла 65,9 доллара за баррель. Этому способствует ослабление «зеленой» энергетики и аномальные морозы на территории Европы и США.

Сегодня мир встречает новый «нефтяной суперцикл», считают аналитики. Рост нефтяных котировок обеспечит приток значительных средств в бюджет России.