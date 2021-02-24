Путин заявил, что Россию хотят поставить под внешний контроль

Москва, 24 февраля. Россию хотят поставить под внешний контроль и ослабить, об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Выступая на коллегии ФСБ по итогам года, глава государства отметил, что аналогичные события происходят с рядом стран на постсоветском пространстве.

«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь идет о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его», — сказал Путин.

По его словам, о естественной для международных отношений конкуренции речи нет. В политике сдерживания пытаются подорвать объединяющие россиян ценности и спровоцировать внутреннюю нестабильность, заключил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена.