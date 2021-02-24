Киев намерен запретить работу СМИ и партий, не признающих «российскую агрессию»

Киев, 24 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко и ряд депутатов Верховной рады внесли в парламент на рассмотрение законопроект о запрете СМИ и партий, которые отрицают «российскую агрессию».

Согласно полученной информации, документ предусматривает внесение поправок в ряд правовых актов. Основная суть изменений — наделить суд полномочиями прекращать деятельность религиозных организаций по широкому ряду причин.

Однако в документе также присутствуют поправки, которые касаются деятельности телеканалов, радиостанций, печатных изданий и политических партий. Их работу могут ограничить по причине отказа признавать «российскую агрессию».

Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Украины приняли решение покинуть два соглашения СНГ об авиации и воздушном пространстве.