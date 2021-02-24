Путин заявил о необходимости поднять работу ФСБ на новый уровень

Москва, 24 февраля. Необходимо обеспечить новое качество работы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по всем направлениям с учетом новых вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду глава государства принял участие в заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы службы за 2020 год.

«Опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы, необходимо обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям. Ее эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

Во время выступления Путин также поручил ФСБ уделять особое внимание контактам террористов с зарубежными спецслужбами и потребовал продолжать последовательную борьбу с коррупцией на всех уровнях власти.