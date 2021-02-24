Путин потребовал бороться с коррупцией на всех уровнях власти

Москва, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил продолжать последовательную борьбу с коррупцией на всех уровнях власти в стране.

Глава государства обратил внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных денег, и в первую очередь средств, которые выделяются в рамках госпрограмм и гособоронзаказ, на строительство стратегических объектов, а также на борьбу с COVID-19.

«Все эти средства должны использоваться рационально, в строгом соответствии с целями, на которые они выделяются», — подчеркнул Путин.

Как сообщалось ранее, сегодня президент подписал закон, который вводит уголовную ответственность за коррупционные преступления для руководителей подконтрольных госвласти предприятий-«дочек» хозяйственных предприятий. Теперь руководители дочерних организаций будут отвечать за коррупцию, злоупотребление полномочиями, служебный подлог, нецелевое использование бюджетных средств.