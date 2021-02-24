США отказались от давления на СП-2 в обмен на две услуги от Германии

Недавнее «разрешение» на пользование газопроводом «Северный поток — 2», выданное немцам со стороны администрации президента США Джо Байдена, для самих американцев является не более чем хорошей миной при плохой игре. При этом продолжение американо-германского конфликта интересов в будущем неизбежно поставит под сомнение не только конкурентоспособность германской экономики, но и сохранение Берлином остатков самостоятельности.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН после анализа новых геополитических раскладов вокруг СП-2.

Танцы вокруг газопровода

В конце минувшей недели на сайте Службы внешней разведки Украины (СВРУ) появилось весьма примечательное сообщение о достройке Россией магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Согласно якобы добытой украинскими «штирлицами» информации, Россия возобновила интенсивные работы по строительству трубопровода ударными темпами. На глубинах 65−70 метров труба укладывается вдвое быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Как сообщается на сайте СВРУ, такой темп обусловлен политическим решением — как можно быстрее завершить строительство, по возможности приурочив его, по советской традиции, к празднованию Дня России — 12 июня.

«Оттоптавшись» на стремлении России как можно быстрее закончить затянувшуюся эпопею с СП-2, СВРУ прибегла к уже привычной для себя тактике голословных обвинений. Украинские разведчики «уличили» российских строителей газопровода в том, что их деятельность не только, дескать, угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и опасна для экосистемы Балтийского моря.

Причины внезапной «заботы» СВРУ об экологии Балтики предельно утилитарны. Чтобы их уяснить, достаточно вспомнить недавнее выступление главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, прямо заявившего, что для Киева недопущение достройки и ввода в эксплуатацию СП-2 является вопросом жизни и смерти.

Дело в том, что после запуска СП-2 Москва может прекратить перекачку газа по старой магистральной трубе, проложенной еще в советское время по украинской территории. Ущерб от этого для Киева окажется просто катастрофическим. Украина не только лишится возможности получать (и по нужде воровать) российский газ, а также зарабатывать на его транзите в среднем до 2 млрд долларов в год, но и утратит возможность шантажировать Россию и европейские страны угрозой организаций диверсий на трубе.

В столь же незавидном положении после запуска СП-2 окажется и Польша, что побуждает Варшаву выступать единым с Киевом фронтом против реализации второго «Северного потока». Однако позади Киева и Варшавы активно плетут интриги куда более серьезные игроки. Это Вашингтон, препятствующий достройке газопровода и проталкивающий в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ). И Берлин, у которого только один концерн Uniper инвестировал в альтернативу украинской трубе более 700 млн евро. Плюс к этому запуск СП-2 обещает немцам существенное снижение расценок на поставляемый из России газ, ведь тот будет перекачиваться без наценки транзитеров.

Нарастание напряжения из-за СП-2 хорошо чувствуется даже в заголовках новостей: «Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока — 2» в водах Дании», «Немецкий экономист объяснил необходимость «Северного потока — 2», «В Бундестаге отказались обсуждать с США остановку «Северного потока — 2», «Wall Street Journal: США начали переговоры с Германией по «Северному потоку — 2», «В США назвали «Северный поток — 2» плохой сделкой», «Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии», «Польша и Украина призвали Байдена «положить конец» «Северному потоку — 2», «США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»…

В то время как СП-2 неумолимо приближается к германским берегам, страсти вокруг достройки газопровода продолжают кипеть. Причем если логика действий Москвы, Киева и Варшавы в сложившейся ситуации достаточно прямолинейна и понятна, то «танцы» Вашингтона и Берлина вызывают у непосвященных немало вопросов. Особенно это касается так называемого «разрешения» Байдена на пользование СП-2, выданное им немцам.

Насколько это «разрешение» вообще является таковым? И что вообще ожидает американо-германские отношения в будущем?

Центральный европартнер США

Начнем с констатации факта №1. В русле политики возврата к Pax Americana Штатам необходимо вывести свои отношения с рядом стран из тупиков, куда американскую дипломатию успешно загнала администрация президента Дональда Трампа. На европейской «игровой доске» страной, перезагрузка отношений с которой для Вашингтона наиболее приоритетна, является ФРГ.

Почему именно Германия? Потому что для Штатов она выступает центральным европейским партнером в системе коллективной безопасности по линии НАТО. На немецкой территории развернута наибольшая часть контингента американских войск в Европе. Плюс к этому европейская штаб-квартира ВВС США расквартирована в германском Рамштайне, а в другом населенном пункте ФРГ — Бюхеле — находятся хранилища с американским ядерным оружием.

Смена Трампа на Байдена была позитивно воспринята как германскими элитами, так и значительной частью населения ФРГ, что создало предпосылки для восстановления позитивных отношений между двумя странами. При этом со вселением «Сонного Джо» в Белый дом отношение Вашингтона к СП-2 принципиально не поменялось. То есть и при Байдене Штаты продолжают воспринимать европейский рынок как весьма перспективный для себя, продолжая продвигать на нем проекты с СПГ и альтернативными источниками энергии. Изменились лишь методы этого продвижения.

Поскольку лобовая тактика Трампа загнала отношения с Германией, в том числе и по теме СП-2, в тупик, сейчас у администрации Байдена появляется возможность комфортно «продать» Берлину собственные «уступки» — просто откатив ситуацию до прагматичных позиций. Здесь Трамп невольно, однако очень удачно подыграл следующей администрации.

Между тем в условиях пандемии, падения доходов населения и, в целом, довольно сильного спада экономики вопрос экономического развития в Германии стоит особенно остро. Более того, он эволюционировал в коллективный запрос от населения и ключевую повестку местных элит. Данный нюанс сформировал у германского электората прагматичный подход к грядущим парламентским выборам.

Как следствие этого, Армин Лашет и Маркус Зедер, основные кандидаты в канцлеры из ключевых партий ХДС и ХСС, во многом оказались похожи. Оба являются выходцами из наиболее экономически и промышленно развитых германских регионов, оба выстраивали прагматичную политику в отношении России и экономического сотрудничества с ней. Это говорит о том, что фокус «идеология вместо еды», вполне удавшийся на Украине и в Польше, в ФРГ не прошел.

Для Германии принципиально важно иметь низкую цену на газ, которая гарантировала бы эффективную себестоимость товаров, позволяющую сохранять конкурентоспособность и социальную устойчивость. Это основа германской модели эффективности, помогающая удерживать лидерские позиции в совокупной экономике Европы. С самого момента своего образования в 1949 году ФРГ отказывается от каких-либо политических амбиций в Европе в обмен на сохранение своего особого экономического положения. Эта же схема стала основой достигнутого на данный момент германо-американского консенсуса в отношении СП-2.

На практике это означает, что Германия сохранит свое участие как в пакете европейских санкций в отношении России, так и в модели коллективной евроатлантической безопасности — и администрацию Байдена это вполне устраивает. Что касается «Северный поток — 2», то он практически достроен, и с точки зрения «Сонного Джо» явно нет смысла воевать с трубой, если есть возможность влиять на условия ее использования.

Поэтому Вашингтон уже увязал свое «приподзакрытие глаз» на достройку СП-2 с обязательным квотированным участием Киева в транзите энергоресурсов через территорию Украины. Можно предположить, что «довеском» к этому условию будет прилагаться продолжение стартовавшей еще при Бараке Обаме экспансии на европейский рынок американского СПГ. В конце концов, со стороны Байдена было бы глупо не использовать свое «разрешение» использовать СП-2 как повод для продвижения в Европе собственных газовых проектов.

«Разрешение» без разрешения

А вот факт №2: 21 февраля компания-оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG запросила немедленное разрешение на запуск строительных работ в германских водах. Иными словами, укладка ветки СП-2 выходит на финишную прямую, и пафосное повторное наложение Штатами санкций на задействованный в работах трубоукладчик этому помешать никак не может.

Таким образом, де-факто администрация Байдена действительно «приподзакрыла глаза» на достройку СП-2, тем самым выдав ФРГ «разрешение» на использование газопровода. Впрочем, особых заслуг германской стороны здесь не просматривается.

Во-первых, все попытки давления со стороны Штатов в отношении СП-2 априори не имели и не имеют под собой юридической основы, являясь банальной агрессией по «праву сильного».

Во-вторых, эту агрессию во многом спровоцировала соглашательская и проамериканская политика самих германских элит.

В-третьих, для США Германия представляет намного большую ценность, чем Штаты для ФРГ.

В-четвертых, Германия продолжительное время лишь покорно кивала в ответ на заокеанский диктат, пытаясь до последнего играть роль «верной жены» Трампа.

В-пятых, байденовское «разрешение» на СП-2 есть не более чем хорошая мина при плохой игре. В Вашингтоне убедились, что разыгранная американцами воинственная пантомима смогла лишь притормозить, но не остановить строительство Россией второго «Северного потока». Вот тогда-то Байден и выдал «милостиво» Берлину свое «разрешение»…

Впрочем, германский истеблишмент все равно воспринял это мнимое «изменение позиции» американской администрации с явным облегчением, тут же подтвердив прежнюю модель отношений — «отказ от политической позиции в пользу экономики».

Однако следует понимать, что эта модель не статична. Америка продолжит усиливать свое влияние в Европе, в первую очередь для противодействия России и Китаю, который становится одним из ключевых европейских торговых партнеров. В свою очередь, Европа остается экономическим конкурентом США, поэтому конфликт интересов между Вашингтоном и Берлином далеко не исчерпан.

В отношении СП-2 Белый дом совершила выгодный обмен «пустоты» — отказ от давления на СП-2 взамен на навязывание условий его использования и подтверждение Берлином политической лояльности Америке. В рамках нашего факта №1 — возврата Штатов к созданию Pax Americana — американцы неизбежно продолжат активное продвижение своих политических и экономических интересов в Европе, что рано или поздно приведет к новому обострению американо-немецкого конфликта интересов. И это, как говорится, будет «уже совсем иной разговор».

Безусловно, одной из ключевых тем экономической конкуренции будет выступать «забота об экологии». Конечно, картина замерзающего Техаса здорово подпортила благостную картину перспектив использования технологий альтернативной энергетики. И все же для администрации Байдена это одно из ключевых направлений, которое будет использоваться для политического давления на ФРГ.

Этот пункт программы новой американской администрации станет не только в Германии, но и во всей Западной Европе ареной реального противоборства, так как массовый переход на зеленую энергетику поставит крест на конкурентоспособности европейской экономики, чего, собственно, и добиваются США.

Вызов «традиционалистам»

В целом, американский прессинг будет наблюдаться и на европейском общественно-политическом фронте — в виде массовой поддержки крайне левых социал-демократических партий и движений, а также новых популистских политических фигур. Традиционная политическая система Западной Европы, в том числе Германии, будет испытывать сильное и агрессивное давление из-за океана. Договориться тут не получится: Америке не нужна самостоятельная политическая партийная система в Старом Свете. Вашингтон явно нацелился заменить ее на крайне левые движения, а также приход к власти «одноразовых» популистов.

Неизбежным видится продолжение вбивания американцами клина между Россией и ФРГ посредством введения новых антироссийских санкций со стороны США. Главной задачей при этом будет окончательный разрыв всех экономических и торговых контактов между Москвой и Берлином. И рано или поздно это поставит под сомнение конкурентоспособность германской экономики, а также сохранение Берлином остатков самостоятельности.

Кроме того, это станет вызовом традиционной политической партийной системе в лице ХДС/ХСС со стороны агрессивного меньшинства, вобравшего в себя представителей выпестованных американцами радикальных левых движений и политиков-популистов новой волны. Справятся ли германские «традиционалисты» с таким вызовом — это пока вопрос открытый.