Путин рассказал о предотвращении 72 терактов в РФ за 2020 год

Москва, 24 февраля. Российские силовики смогли предотвратить совершение 72 преступлений террористической направленности, которые готовились злоумышленниками в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности борьбы силовиков с подельниками террористов, которые готовят преступления на территории страны. По его словам, за минувший год сотрудники ФСБ предотвратили 72 теракта, что на четверть больше по сравнению с прошлым показателем. Количество попыток устроить подобные преступления растет, но вместе с тем растет и эффективность работы силовиков, отметил глава РФ.

Также Путин обратился к сотрудникам ФСБ с просьбой выйти на новый уровень работы по всем направлениям. По словам президента, силовики должны быть готовы к разному роду провокаций, в том числе с коронавирусом.