Сноубордисты в Сочи спасли улетевшего в восьмиметровую яму лыжника-экстремала

Сочи, 24 февраля. Мужчина катался на лыжах на запрещенной трассе и оказался в глубокой яме. Он получил травмы и не мог выбраться самостоятельно, на помощь пришли другие любители горнолыжного спорта.

Несчастный случай произошел в Сочи 22 февраля. Молодой лыжник-экстремал проигнорировал предупреждения об опасности выбранного маршрута и улетел в восьмиметровую яму, в которой протекал ледяной ручей.

Свидетелем падения оказался местный инструктор по сноуборду, вместе с другими катающимися он вытащил мужчину из ручья. До прибытия спасателей пострадавшего обогревали одеждой. Лыжник жаловался на боли в конечностях.

«Молодой лыжник катался во фрирайде в стороне от горнолыжного курорта. Слава богу, надел шлем, спасший ему жизнь!» — отметил очевидец-сноубордист по имени Рубен.

Ранее этой зимой чудом спастись смог молодой горнолыжник Девин Стреттон, рухнувший с высоты 45 метров в горах Юты. Он заявил, что к своему удивлению не получил ни одного синяка.