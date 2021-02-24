Путин заявил, что ему известно о подготовке провокаций против РФ

Москва, 24 февраля. Руководство России владеет информацией о готовящихся против нее провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

В среду он принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), посвященном подведению итогов ее работы за 2020 год.

Глава государства констатировал, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений РФ в медицине. Страна стала первой в мире, зарегистрировавшей вакцину против COVID-19.

«Вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что попытки давления на РФ подобными методами и санкциями бесперспективны и не приведут к позитивным последствиям.