Сложная ситуация на дорогах сохраняется в десяти районах Челябинской области

Челябинск, 24 февраля. Опасная обстановка на участках дорог сохраняется в десяти районах Челябинской области. Сотрудники МЧС оказали помощь 1297 гражданам, застрявшим на трассах из-за бурана.

Сотрудники трех гарнизонов пожарной охраны направились в районы, где сохраняется опасная ситуация на дорогах. Информация о продолжении снежных заносов доведена до всех ЕДДС муниципальных образований и ведомств.

Всего с автодорог были эвакуированы 254 автомобиля, в том числе 39 грузовиков и пять автобусов. Власти региона ввели режим «Чрезвычайной ситуации». На трассах работают пять подвижных пунктов обогрева.

В настоящее время на дорогах работают 36 экипажей ДПС и 118 единиц снегоуборочной техники. К месту происшествия была направлена аэромобильная группировка Уральского учебно-спасательного центра, сообщал ФАН.