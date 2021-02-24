Путин рассказал о политике сдерживания в отношении России

Москва, 24 февраля. Россия сталкивается с политикой сдерживания в отношении государства, об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Выступая на коллегии ФСБ по итогам года, российский лидер отметил, что политика сдерживания РФ направлена на срыв развития страны и подрыв ее ценностей.

Некоторые страны даже не пытаются скрывать недружественное отношение к России и ведут информационные кампании с «теориями заговора», сообщил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Путина крепкое, поэтому на важных мероприятиях даже в морозы он предпочитает присутствовать без головного убора.