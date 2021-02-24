Началось выступление Путина на коллегии ФСБ

Москва, 24 февраля. Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на коллегии ФСБ началось.

Отмечается, что в этом году на фоне пандемии коронавируса коллегия ФСБ проходит не в расширенном формате, а в сокращенном. Однако это не снижает важности мероприятия.

«Но, к сожалению, таковы требования текущей эпидемиологической ситуации», — подчеркнул российский президент.

Помимо этого, глава Российской Федерации заявил о необходимости защитить предстоящие выборы в Государственную думу РФ от провокаций.