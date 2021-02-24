Глава МИД Сирии заявил о недопустимости зарубежного вмешательства в дела страны

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад обсудил со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном ситуацию в стране.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил решимость властей Сирийской Арабской Республики (САР) продолжать борьбу с терроризмом. Микдад также напомнил о праве Дамаска прекратить любое нелегальное присутствие на территории страны. По словам министра, принудительные односторонние меры США и ЕС в регионе привели к нарушениям прав человека в САР.

«Спустя 15 лет после создания Совета ООН по правам человека мы сожалеем о том, что ряд западных государств все еще используют его для навязывания подхода, основанного на политике двойных стандартов и избирательности в отношении прав человека», — сказал Микдад.

وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي يبحثان “عمل اللجنة الدستورية السورية” وضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها وان تتم العملية بقيادة وملكية سورية https://t.co/JymoT9dHJI pic.twitter.com/iOez8du91G — راي اليوم (@raialyoum1) February 22, 2021

Он добавил, что антисирийские инициативы некоторых стран-участниц совета, — очевидный пример политики двойных стандартов. Микдад считает, что за счет этого органа ряд государств пытается продвинуть наиболее политически выгодные для себя решения.

Министр добавил, что в свете турецкого и американского незаконного присутствия на территории Сирии террористические группировки и отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) также допускают грубые и систематические нарушения прав человека в своих интересах.

«Отключение воды в качестве коллективного наказания для миллиона жителей провинции Хасака является одним из примеров серьезных и организованных нарушений, совершенных протурецкими силами и террористическими группировками на сирийской территории», — отметил Микдад.

По словам Микдада, власти зарубежных стран не имеют права вмешиваться во внутренние дела САР без разрешения на то легитимного сирийского правительства. При этом ООН, подчеркнул дипломат, должна сохранять нейтральный статус и выступать в качестве посредника при урегулировании возможных конфликтов на этой почве.

Еще одной важной темой диалога Микдада и Педерсена стала финансовая ситуация в регионе. Стороны сошлись на том, что дополнительное экономическое давление на Дамаск недопустимо и ведет к ухудшению условий жизни населения, особенно на фоне непростой ситуации с коронавирусом.

Дамаск не оставляет попыток привлечь внимание мировой общественности к незаконному присутствию США на сирийской территории. При этом Вашингтон, который не получал разрешения властей САР или международных организаций на пребывание в Сирии, продолжает наотрез отказывается покидать занимаемые земли.

На прошлой неделе бывший американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не покидают сирийскую территорию для предотвращения возвращения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и возвращения Заевфратья под контроль Дамаска. Последнее вполне объяснимо — американцам выгодно сохранять за собой контроль над районами, богатыми нефтяными месторождениями. Однако тезис о мнимой борьбе с ИГ давно исчерпал себя: еще в 2020-м году Россия официально объявила о полном разгроме террористов в данном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.